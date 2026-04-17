В Беларусь идет резкая смена погоды

В Беларусь идет резкая смена погоды8
- 17.04.2026, 15:41
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Когда самые холодные ночи апреля?
Свежие данные западных синоптических моделей показывают, что весна-2026 в Беларуси не будет исключительно теплой и стабильным, постепенным потеплением отличаться не будет. После недели комфортной, солнечной погоды на горизонте снова замаячило похолодание, причем весьма ощутимое. По прогнозу синоптиков, уже на следующей неделе нужно готовиться к самым холодным ночам второй половины апреля, пишет «Телеграф».
Как пояснили авторы Telegram-канала о погоде @nadvorie, причиной грядущего похолодания станет изменение метеорологической обстановки над северной Атлантикой. Так, модель Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) прогнозирует в этом регионе высотного гребня, что приведет, наоборот, углубление высотной ложбины над севером Европейского континента.
Как следствие, под гребнем в приземном слое с центром в районе Исландии, по расчетам специалистов, сформируется обширный малоподвижный антициклон. С ним на территорию Центральной и Восточной Европы начнет поступать более холодный воздух с севера Европы, местами — с арктического побережья Скандинавии или России.
«Прогноз температуры в нижнем слое тропосферы показывает, что ось ложбины холода сместится на территорию Беларуси к вечеру 19 апреля . Наиболее холодные ночи ожидаются 21–22 апреля , когда в регион поступит воздух с аномалией температуры порядка -6..-9° на уровне 850 гПа», - поделились своими расчетами эксперты.
В результате, по предварительным данным, последняя декада апреля для Беларуси будет в среднем на 1–3° холоднее нормы (для апреля, по данным Белгидромета, она составляет +7,8°С).
«Это не прям сильно, но ощутимо», - дали свою оценку грядущему похолоданию авторы канала.