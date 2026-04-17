закрыть
23 июля 2026, четверг, 9:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларусь идет резкая смена погоды

8
  • 17.04.2026, 15:41
  • 19,466
В Беларусь идет резкая смена погоды

Когда самые холодные ночи апреля?

Свежие данные западных синоптических моделей показывают, что весна-2026 в Беларуси не будет исключительно теплой и стабильным, постепенным потеплением отличаться не будет. После недели комфортной, солнечной погоды на горизонте снова замаячило похолодание, причем весьма ощутимое. По прогнозу синоптиков, уже на следующей неделе нужно готовиться к самым холодным ночам второй половины апреля, пишет «Телеграф».

Как пояснили авторы Telegram-канала о погоде @nadvorie, причиной грядущего похолодания станет изменение метеорологической обстановки над северной Атлантикой. Так, модель Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) прогнозирует в этом регионе высотного гребня, что приведет, наоборот, углубление высотной ложбины над севером Европейского континента.

Как следствие, под гребнем в приземном слое с центром в районе Исландии, по расчетам специалистов, сформируется обширный малоподвижный антициклон. С ним на территорию Центральной и Восточной Европы начнет поступать более холодный воздух с севера Европы, местами — с арктического побережья Скандинавии или России.

«Прогноз температуры в нижнем слое тропосферы показывает, что ось ложбины холода сместится на территорию Беларуси к вечеру 19 апреля . Наиболее холодные ночи ожидаются 21–22 апреля , когда в регион поступит воздух с аномалией температуры порядка -6..-9° на уровне 850 гПа», - поделились своими расчетами эксперты.

В результате, по предварительным данным, последняя декада апреля для Беларуси будет в среднем на 1–3° холоднее нормы (для апреля, по данным Белгидромета, она составляет +7,8°С).

«Это не прям сильно, но ощутимо», - дали свою оценку грядущему похолоданию авторы канала.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эта поездка может изменить настроения в США
Эта поездка может изменить настроения в США Остап Ярыш
Где два казака, там три атамана
Где два казака, там три атамана Николай Статкевич
У последней черты
У последней черты Ирина Халип
Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко