Трамп объявил, что Иран согласился отдать обогащенный уран 17.04.2026, 9:53

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Президент США анонсировал «что-то очень положительное и важное».

Тегеран согласился передать другим странам обогащенный уран из ядерных объектов, разрушенных армиями США и Израиля во время военной операции против Ирана.

Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп, пишет The Washington Post. По словам Трампа, у Белого дома на данный момент есть много договоренностей с Ираном и скоро произойдет «что-то очень положительное и важное».

В подробности он вдаваться не стал. Он только добавил, что Тегеран согласился не разрабатывать ядерное оружие и отдаст обогащенный уран другим странам.

На момент написания данной новости Иран официально еще никак не прокомментировал новое заявление Трампа про обогащенный уран. Главной целью военной операции США и Израиля, которая началась 28 февраля 2026 года, является уничтожение всех иранских ядерных объектов.

Вашингтон и Иерусалим не хотят допустить, чтобы Тегеран создал ядерное оружие. В конце марта американские и израильские представители объявили об уничтожении всех иранских ядерных объектов.

Во время мирных переговоров в Пакистане, которые состоялись 11 апреля после заключения двухнедельного перемирия, США и Иран тоже обсуждали иранскую ядерную программу. Это была главная тема переговоров.

По данным СМИ, американские представители (Джей ди Вэнс, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер) предложили Тегерану объявить на 20 лет мораторий на обогащение урана. В ответ иранская делегация согласилась на такой мораторий на 5 лет. В конечном итоге переговоры в Пакистане закончились безрезультатно.

Иран ранее неоднократно заявлял, что у него есть право на обогащение урана в мирных целях. Например, об этом говорил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Но США и Израиль боятся, что в конечном итоге Тегеран может создать ядерное оружие, что станет новой угрозой для всей планеты.

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