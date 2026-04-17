закрыть
23 июля 2026, четверг, 10:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые: У большинства умных людей есть одна общая особенность

29
  • 17.04.2026, 10:05
  • 12,472
Ученые: У большинства умных людей есть одна общая особенность

Психологи пришли к удивительным выводам.

Высокий интеллект, несмотря на очевидные преимущества, может создавать человеку немало проблем. Среди них психологи, в частности, выделяют чувство социальной изолированности и трудности в отношениях. Об этом пишет издание Yourtango со ссылкой на психологов.

Как отмечается в публикации, высокий IQ сам по себе не гарантирует успеха или счастливой жизни. Более того, некоторые эксперты считают, что чрезвычайно высокий уровень интеллекта может затруднять адаптацию человека в обществе.

Клинический психолог, доктор Анжелика Шилс отмечает, что среднестатистический человек имеет IQ около 100. Те, кого обычно считают умными (врачи, юристы и т.д.), имеют, как правило, в среднем не более 120 и в целом не очень отличаются от остальных. Совсем другое дело с теми, у кого IQ превышает 120.

Они часто испытывают недостаток интеллектуальной стимуляции и вдохновения от большинства вещей в жизни, что приводит к ухудшению их психологического состояния.

«Большинство людей с высоким IQ страдают от депрессии, злоупотребляют психоактивными веществами или не находятся в отношениях», – сказала она.

Такие люди нередко чувствуют себя оторванными от окружающих и не находят понимания среди других, говорит психолог.

Психотерапевт Ими Ло объясняет, что такие люди стремятся к глубокой эмоциональной связи, но в то же время могут испытывать трудности в построении здоровых отношений. Из-за чувства изоляции они иногда остаются в токсичных отношениях, боясь потерять единственный источник интеллектуального и эмоционального контакта.

Отдельно психологи подчеркивают потребность умников в постоянной интеллектуальной стимуляции. Исследования показывают, что регулярное участие в деятельности, заставляющей мозг работать, имеет долгосрочные когнитивные преимущества. В то же время ее недостаток может приводить к снижению интереса к жизни и даже негативно влиять на умственные способности.

Написать комментарий 29

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эта поездка может изменить настроения в США
Эта поездка может изменить настроения в США Остап Ярыш
Где два казака, там три атамана
Где два казака, там три атамана Николай Статкевич
У последней черты
У последней черты Ирина Халип
Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко