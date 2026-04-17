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Новые камеры появились на белорусских дорогах

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  • 17.04.2026, 10:24
  • 8,608
Новые камеры появились на белорусских дорогах

Очередной сюрприз для водителей.

На дорогах страны запущен очередной эксперимент. В Минской области замечены камеры, которые работают по-новому.

Речь идет об участке трассы Р-53 от Жодино до Кургана Славы, где систему перевели в экспериментальный режим.

Теперь камеры не только фиксируют скорость, но и выводят информацию о нарушениях прямо на большое табло над дорогой.

Так, на экране отображается номер автомобиля и короткие сообщения по типу «Пристегнитесь».

Кроме фиксации текущих нарушений, система также может напоминать водителям о неоплаченных штрафах по линии ГАИ или непройденном техосмотре.

Причем все это происходит в режиме реального времени, прямо во время движения.

Что говорят водители

Реакция на нововведение оказалась неоднозначной. В соцсетях многие пишут, что толку от таких табло немного: большинство водителей просто не обратят внимания на цифры и сообщения.

Кто-то воспринимает идею с юмором и признается, что не всегда сразу вспомнит номер своего автомобиля, чтобы узнать его на экране.

Есть и более жесткая критика. По мнению некоторых водителей, такие табло могут отвлекать от дороги: пока пытаешься разглядеть свой номер, легко упустить ситуацию на трассе.

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