Оптимизм вокруг мирных переговоров США, Ирана влияет на доллар две недели подряд 17.04.2026, 10:39

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Настроения инвесторов сказались и на криптовалютах.

Доллар в пятницу может зафиксировать вторую недельную просадку подряд: прекращение огня между Израилем и Ливаном, а также ‌перспективы новых переговоров с Ираном побудили инвесторов сократить позиции в активах-убежищах.

Десятидневное прекращение огня между Ливаном и Израилем вступило в силу в четверг, и в ближайшие выходные вероятен новый раунд переговоров США с Ираном в ‌Пакистане.

Индекс доллара к корзине ‌из шести основных валют к 08:59 по Минску был стабилен на уровне 98,221.

Евро был малоподвижен вблизи отметки $1,178, британский фунт - ‌на уровне $1,3519.

«Рынки находятся в фазе консолидации, поскольку уже учли в ценах некоторый оптимизм относительно продления перемирия ‌в начале недели», - сказал Сим Мох Сионг из OCBC.

«Потребуется следующий катализатор, чтобы обеспечить более направленное движение. С этого момента для доллара ‌ситуация перестала быть однозначной».

Австралийский доллар подорожал на 0,11% до $0,7168. «Киви» удерживал позиции на уровне $0,5887.

Японская иена к доллару подешевела на 0,19% до 159,48.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда в четверг не дал сигналов о возможном повышение ставки в апреле, усиливая вероятность того, что этот шаг будет отложен как минимум до июня.

Швейцарский франк мало менялся, торгуясь вблизи отметки 0,7833. Юань на материковом и офшорном рынках ‌не показывал ярко выраженной динамики, удерживаясь на уровнях 6,8235 ‌и 6,8243 соответственно.

Биткоин снизился на 0,75% до $74.668,57.

Эфириум упал на 1,32% до $2.319,68.

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