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Грядет масштабная застройка Лошицы

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  • 17.04.2026, 10:43
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Грядет масштабная застройка Лошицы

Стало известно, что и где будут строить.

В этом году начинается масштабная застройка микрорайонов Лошицы — в планах построить более 30 многоэтажных домов, детские сады, школу и поликлинику. Об этом сообщил «Минск-Новости» глава администрации Ленинского района Роман Мельник.

— В Лошице-9 сдан последний объект жилищного строительства (дом № 14 по генплану), — заявил Роман Мельник. — Лошицу-10 пополнят шесть домов, в частности первый из них планируем ввести в эксплуатацию в июне, два дома в процессе строительства, и в конце года приступим к возведению еще одного. Две новостройки разместим на месте недостроенного паркинга возле улицы Лучины в Лошице-8, начало строительства — четвертый квартал 2026 года.

Масштабная застройка ожидает Лошицу-5: появятся 20 жилых домов, детские сады на 190 и на 230 мест, школа и поликлиника для взрослых. Начнут осваивать микрорайон уже во втором квартале.

Кроме того, в планах — возведение одного жилого дома на улице Стрелковой и пяти — на улицы Рыбалко.

— Безусловно, принимаем меры, чтобы не допустить трудностей с инфраструктурными и социальными объектами, — отметил глава Ленинского района. — В частности, в 2021 году в Лошице-9 открылась средняя школа № 224 на 1 020 учащихся. В октябре 2025-го распахнула двери детская поликлиника в микрорайоне Лошица-9, рассчитанная на 480 посещений в день.

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