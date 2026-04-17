Трамп сделал новое заявление по войне РФ против Украины

Трамп сделал новое заявление по войне РФ против Украины6
- 17.04.2026, 10:53
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Президент США ответил на прямой вопрос.
Президент США Дональд Трамп открыто признал, что США сейчас сосредоточены на Иране, а не на Украине.
Как сообщает Forbes, об этом Трамп заявил в ответ на вопрос журналистов.
Что сказал Трамп об Украине
На прямой вопрос о мирных переговорах президент США не дал конкретного ответа.
«Украина движется вперед. Я бы хотел, чтобы они смогли договориться. Честно говоря, в Украине гибнет много людей. Посмотрим, что будет», - заявил он.
Иран в приоритете
Трамп прямо сказал, где сейчас сосредоточено его внимание.
«Сейчас мы очень сосредоточены на Иране, смотрим, сможем ли мы это завершить», - сказал он.
По его словам, соглашение с Ираном будет «без ядерного оружия». Также он отметил, что фондовый рынок в хорошем состоянии, а цены на нефть падают - и это он считает позитивными сигналами.
Параллельно Трамп сообщил о встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ливана. По его словам, обе стороны готовы к перемирию, которое затронет и «Хезболлу».
Переговоры по Ирану продолжаются
На вопрос о конкретных сроках следующего раунда переговоров Трамп ответил размыто.
«Все они важны. То есть это не вопрос одного раунда. Все они являются следующими», - сказал президент США.