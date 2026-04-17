Трамп сделал новое заявление по войне РФ против Украины 6 17.04.2026, 10:53

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Президент США ответил на прямой вопрос.

Президент США Дональд Трамп открыто признал, что США сейчас сосредоточены на Иране, а не на Украине.

Как сообщает Forbes, об этом Трамп заявил в ответ на вопрос журналистов.

Что сказал Трамп об Украине

На прямой вопрос о мирных переговорах президент США не дал конкретного ответа.

«Украина движется вперед. Я бы хотел, чтобы они смогли договориться. Честно говоря, в Украине гибнет много людей. Посмотрим, что будет», - заявил он.

Иран в приоритете

Трамп прямо сказал, где сейчас сосредоточено его внимание.

«Сейчас мы очень сосредоточены на Иране, смотрим, сможем ли мы это завершить», - сказал он.

По его словам, соглашение с Ираном будет «без ядерного оружия». Также он отметил, что фондовый рынок в хорошем состоянии, а цены на нефть падают - и это он считает позитивными сигналами.

Параллельно Трамп сообщил о встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ливана. По его словам, обе стороны готовы к перемирию, которое затронет и «Хезболлу».

Переговоры по Ирану продолжаются

На вопрос о конкретных сроках следующего раунда переговоров Трамп ответил размыто.

«Все они важны. То есть это не вопрос одного раунда. Все они являются следующими», - сказал президент США.

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