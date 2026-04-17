Илья Протас выдал исторический сезон 17.04.2026, 11:00

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Илья Протас

Фото: Getty Images

Настолько крутых цифр в АХЛ Беларусь еще никогда не видела.

Когда-то «Херши Беарс» был известен как место, где Алексей Протас ковал свой первый большой титул – Кубок Колдера.

Сегодня этот город и эта команда ассоциируются с другим именем. Илья Протас не просто вышел из тени старшего брата – он выломал дверь в элиту Американской хоккейной лиги.

Младший Протас даже затмил все достижения старшего из братьев, став первым белорусом в символической сборной новичков AHL All-Rookie Team.

Фото: hockey.by

Путь «Танка-младшего»

Сезон-2025/26 для Ильи начинался с вопроса: готов ли 19-летний парень к жесткому мужскому хоккею после WHL?

Ответ пришел быстро. 28 голов и 62 очка в регулярном чемпионате – это не просто цифры, это заявка на доминирование.

Кульминацией стал вечер 4 апреля против «Хартфорда». Шесть очков в одном матче! Болельщики на трибунах «Джайант Центр» в тот вечер увидели не новичка, а зрелого мастера, который видит площадку на три шага вперед.

Илья побил рекорд клуба по голам для тинейджеров, который держался невероятные 75 лет – с середины прошлого века.

Братский фактор

Символично, что признание в АХЛ пришло почти одновременно с полноценным дебютом в «Вашингтоне».

Теперь в столице США строится уникальная белорусская связка. Но если Алексей – это мощь, универсализм и идеальное выполнение тренерской установки, то Илья – это чистый креатив и снайперское чутье.

Фото: nhl.com

Попадание в All-Rookie Team – это знак качества от экспертов лиги: перед нами игрок, чей потенциал не имеет потолка.

Золотой фонд: лучшие сезоны белорусов в АХЛ

Этот список наглядно показывает, как менялся статус наших игроков за океаном – от единичных прорывов до системного доминирования.

Илья Протас (сезон-2025/26, «Херши Беарс»)

Достижение – попадание в AHL All-Rookie Team (первый в истории РБ).

Итог – стал лучшим бомбардиром среди новичков лиги и переписал рекорды «Херши» для игроков до 20 лет. На данный момент – самый яркий индивидуальный успех белоруса в истории лиги.

Алексей Протас (сезон-2022/23, «Херши Беарс»)

Достижение – завоевание Кубка Колдера.

Итог – стал «мотором» чемпионской команды. Его игра в плей-офф (13 очков в 20 матчах) окончательно убедила руководство «Вашингтона», что он готов к НХЛ.

Фото: nhl.com

Михаил Грабовский (сезон-2006/07, «Гамильтон Булдогс»)

Достижение – 54 очка (17+37) в 66 матчах.

Итог – долгое время этот сезон считался эталоном для белорусских центров. Показал феноменальную адаптацию к североамериканскому стилю, что позволило ему вскоре стать звездой «Торонто».

Никита Толопило (сезон-2024/25, «Эбботсфорд Кэнакс»)

Достижение – 20+ побед при проценте отраженных бросков 91,5.

Итог – лучший вратарский сезон в истории Беларуси. Не просто выигрывал матчи, а стал "стеной", которая позволила ему дебютировать в НХЛ уже в следующем игровом году.

Егор Шарангович (сезон-2019/20, «Бингемтон Девилз»)

Достижение – резкий качественный скачок во второй половине сезона.

Итог – хотя статистика была скромнее (25 очков), именно этот сезон в АХЛ стал фундаментом для его снайперских успехов в НХЛ. Доказал, что может быть элитным игроком меньшинства и "убийцей" моментов.

Кстати, если Илья завоюет Кубок Колдера в этом году, Протасы станут уникальной парой братьев-легионеров, выигравших этот трофей с одним и тем же клубом с разницей в три года.

Младший из братьев, по мнению американских экспертов, может не только выиграть трофей со своей командой, но и стать лучшим игроком сезона во всей лиге, до чего старший так и не дотянулся.

А дальше Протасы снова воссоединятся в «Вашингтоне», где уже начали зажигать в последних матчах сезона.

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