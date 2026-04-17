В Сеть попал интересный тест на когнитивную эффективность 6 17.04.2026, 11:10

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Попробуйте найти все предметы.

Когнитивная эффективность — это способность мозга быстро и точно обрабатывать информацию. Она включает внимание, скорость реакции, восприятие и умение концентрироваться. Именно от неё зависит, насколько легко мы справляемся с задачами в повседневной жизни. Даже простые задания могут показать, как работает мозг в конкретный момент, пишет «Вокруг света».

Этот тест — один из таких быстрых способов самопроверки. Вам нужно найти 9 предметов на картинке всего за 1 минуту. На первый взгляд задача кажется простой. Но ограничение по времени резко повышает сложность. Глаз начинает пропускать детали, а внимание — рассеиваться.

Попробуйте сосредоточиться и найти все предметы. Свой ответ напишите в комментариях.

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