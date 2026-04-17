Путин балансирует на грани

Путин балансирует на грани6
- 17.04.2026, 11:09
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Европе нужно лишь подтолкнуть его.
Позиции России на фоне войны против Украины постепенно ослабевают, а экономическая ситуация в стране ухудшается. К такому выводу приходит бывший министр обороны Великобритании Лиам Фокс, призывая европейские страны усилить давление на Москву, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).
По его оценке, ключевые расчеты Кремля не оправдались. Россия ожидала раскола в Европе и ослабления поддержки Украины, однако ЕС сохраняет жесткую позицию, а политические изменения, включая смену власти в Венгрии, могут еще больше усилить антироссийский курс.
Экономика России, демонстрировавшая рост в 2023–2024 годах, во многом опиралась на военные расходы. Теперь темпы роста резко замедляются: Международный валютный фонд прогнозирует увеличение ВВП всего на 0,6% в 2025 году и около 1% в 2026-м.
Бюджет страны испытывает серьезное давление. Дефицит достиг почти 3% ВВП, а значительная часть резервов Фонда национального благосостояния уже исчерпана. Центральный банк удерживает высокую ключевую ставку на уровне 21%, что сдерживает инвестиции и потребление.
Серьезным ударом стало снижение нефтяных доходов. Из-за санкций российская нефть продается с существенным дисконтом, а прибыль крупнейших компаний, включая «Роснефть», резко упала. В ответ власти повышают налоги, перекладывая издержки войны на население.
Военные расходы достигли более 7% ВВП и занимают свыше 40% бюджета. По оценкам, до половины налоговых поступлений направляется на финансирование войны.
На этом фоне в Европе усиливаются призывы к дальнейшему ужесточению санкций, включая меры против «теневого флота» России. Эксперты считают, что текущий момент может стать решающим для усиления давления на Кремль и изменения хода конфликта.