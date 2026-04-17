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У банков появились изменения по денежным переводам

  • 17.04.2026, 11:28
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У банков появились изменения по денежным переводам

Некоторые из них касаются переводов за рубеж.

У банков появились изменения по денежным переводам. «Зеркало» рассказывает подробности.

«Цептер Банк» запустил P2P-переводы с карты на карту другого банка. Для этого достаточно ввести номер «пластика» получателя и указать сумму перевода.

«Альфа-Банк» сообщил об изменениях с 16 апреля: с этой даты через его сервисы нельзя переводить деньги с карты любого другого белорусского банка на «пластик» зарубежного финучреждения.

Также «Альфа-Банк» с 2 апреля перестал взимать комиссию с клиентов с пакетом A-Private за зачисление денег на счет, если они пришли:

- в белорусских рублях из зарубежных банков;

- в российских рублях из любых банков (и из Беларуси, и из-за границы).

«Сбер Банк» ранее объявил, что отправить денежные переводы из Беларуси в Россию стало проще. «Благодаря интеграции с ЕРИП отправить средства можно из другого банка — быстро, удобно и без комиссии», — сообщало финучреждение.

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