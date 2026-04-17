Белорусам пришли сообщения о кредитах, которые они никогда не брали 17 17.04.2026, 11:51

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Как это возможно?

По версии следствия, 31-летний житель Новогрудка в 2023 году устроился продавцом в одну из частных компаний. Он продавал телефоны и аксессуары, консультировал клиентов и помогал оформлять онлайн-кредиты на технику.

Через несколько месяцев работы у мужчины начались финансовые проблемы. Тогда он решил взять несколько кредитов по паспортным данным клиентов. Сначала он сам платил по кредитам, потом деньги закончились — начались просрочки.

В итоге банки начали рассылать уведомления должникам, хотя никаких кредитов они не оформляли. Те обратились в милицию.

Мужчина успел оформить три кредита на сумму более 13 тысяч рублей.

Оказалось, что раньше его уже привлекали к уголовной ответственности — за присвоение имущества в крупном размере. Тогда суд запретил ему на пять лет работать с материальными ценностями. Тем не менее он устроился продавцом.

На допросе мужчина признал вину. Сказал, что тратил деньги на старые долги и личные нужды. Планировал все выплатить сам, чтобы никто не узнал, но не хватило денег. Почему работал там, где ему это было запрещено, он не объяснил.

Возбуждено уголовное дело.

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