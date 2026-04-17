Мадьяр обратился с неожиданным призывом к подчиненным Орбана

Мадьяр обратился с неожиданным призывом к подчиненным Орбана26
- 17.04.2026, 19:59
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Лидер партии-победительницы получил информацию о масштабном уничтожении документов.
Лидер партии-победительницы парламентских выборов в Венгрии и ожидаемый будущий премьер Петер Мадьяр призвал подчиненных Виктора Орбана, которым поручили уничтожить «неудобные» документы, сообщать об этом.
Сообщение с таким призывом он опубликовал в своем Facebook в пятницу.
Мадьяр заявил, что получает сообщения о масштабном уничтожении документов во все большем количестве министерств и других ведомств, и призвал всех, кто имеет какую-то информацию о таких случаях, сообщать об этом партии «Тиса».
«Если у вас есть какая-либо информация об уничтожении документов – сообщайте нам, а по возможности – присылайте документы, которые поручили уничтожить», – призвал Петер Мадяр.
Обвинения в уничтожении документов звучали, в частности, в адрес главы МИД Петера Сийярто, который «исчез» из публичного пространства еще вечером в день выборов.
В четверг Сийярто узнали на пробежке, он заявил журналистам, что «никуда не исчезал».