Около тысячи легковых авто ожидают въезда в Польшу 17.04.2026, 12:08

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А что насчет автобусов?

Около тысячи легковушек фиксируется в очереди на въезд в Польшу перед длительными выходными. Об этом сообщили в Госпогранкомитете Беларуси 17 апреля.

По данным ГПК, за сутки очередь легковых авто в Польшу увеличилась на 240 единиц – с 730 до 970. Наибольшее количество транспорта находится перед погранпереходом Тересполь (Брест) – 835 легковушек и 48 автобусов. Сотрудники этого пункта пропуска за минувшие сутки пропустили из Беларуси 31% легкового транспорта от нормы.

Перед погранпереходами Кузница Белостоцкая (Брузги) и Бобровники (Берестовица) въезда в Польшу ожидают 124 и 11 легковых авто соответственно. Их сотрудники оформили 24% транспорта из Беларуси.

На литовском направлении очередь легковушек фиксируется только перед Мядининкаем (Каменный Лог) – 60 авто. За 24 часа Литва приняла 62% автомобилей.

Наибольшее скопление грузовиков, следующих в страны ЕС, фиксируется на литовском направлении. Перед погранпереходом Шальчининкай (Бенякони) – 240 большегрузов, перед Мядининкаем (Каменный Лог) – 130.

На въезд в Польшу перед пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи) в очереди насчитывается 130 фур. Въезда в Бобровники (Берестовица) ожидают 53 грузовика.

За минувшие сутки Польша и Литва приняли на свою территорию 26% грузового транспорта от нормы.

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