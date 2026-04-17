Европейские ультраправые отвернулись от Трампа 14 17.04.2026, 12:30

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«Нужно держаться от него подальше».

Провал на венгерских выборах Виктора Орбана после того, как его активно поддержали Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс, стал последней каплей для европейских ультраправых. Они уже начали отдаляться от Трамп из-за его агрессивного поведения по отношению к Европе и начатой на Ближнем Востоке войны. Теперь же стало очевидно, что близость к нему способна подорвать их электоральные перспективы.

Трамп стал политически токсичным даже для его ближайших идеологических союзников в Европе, пишет Politico. «Нам нужно держаться от него подальше», — заявила Марин Ле Пен своим однопартийцам на встрече депутатов от Национального объединения во вторник, рассказал изданию присутствовавший там высокопоставленный партийный чиновник.

Дополнительным фактором (а для премьер-министра Италии Джорджи Мелони – последней каплей) стала атака Трампа на папу Льва XIV. Мелони оставалась едва ли не последним европейским лидером, пытавшимся сохранить добрые отношения с Трампом, но решила от них отказаться, когда он перенес свои нападки с папы на нее. «Мелони искала повод, чтобы дистанцироваться от Трампа, и его прямая атака дала ей такую возможность, — сказал Bloomberg Лоренцо Кастеллани, научный сотрудник римского Университета ЛУИСС. – Нападки на папу и экономическая неопределенность [в Италии], вероятно, изменили расчеты относительно жизнеспособности союза с ним».

Ранее Трамп хвалил Мелони, называя «прекрасной молодой женщиной», которая «штурмом взяла Европу». Но во время встречи во вторник набросился на нее из-за отказа поддержать войну в Иране и ее высказываний в поддержку папы. В воскресенье Трамп раскритиковал понтифика, призвавшего к миру, и назвал его «СЛАБЫМ в борьбе с преступностью и ужасным в вопросах внешней политики».

Мелони однозначно расценила такие слова как «неприемлемые». Она заявила журналистам:

«Когда у вас есть союзники, и особенно если это стратегические союзники, нужно иметь смелость высказать свое несогласие. Мне было бы не по себе в обществе, где религиозные лидеры поступают так, как им велят лидеры политические».

В ответ Трамп сказал газете Corriere della Sera: «Я потрясен ее поведением. Я думал, что она смелая, но я ошибался».

С учетом того, что правые и ультраправые партии нередко придерживаются консервативных религиозных ценностей, и в ситуации, когда европейские избиратели в массе своей возлагают вину за конфликт на Ближнем Востоке и рост цен на энергоносители на президента США, дистанцирование от Трампа становится делом политической целесообразности.

«Поражение [Орбана] нельзя объяснить лишь усталостью избирателей, — сказал Politico высокопоставленный представитель Национального объединения. – В нынешних условиях близость к Соединенным Штатам не понравилась венгерским избирателям».

Чтобы повысить свои шансы на победу на президентских выборах во Франции в 2027 году, Национальное объединение постарается избегать ассоциаций с администрацией Трампа. «Тесные связи с Вашингтоном могут стать обузой и быть неверно истолкованы, — сказал один из ближайших союзников Ле Пен. – Мы уважаем наших друзей в Вашингтоне, но не хотим, чтобы они указывали нам, что делать».

Аналогичным образом стала меняться позиция «Альтернативы для Германии» («АдГ»), особенно с учетом предстоящих в сентябре региональных выборов. «Показное проявление дружбы» между Будапештом и Вашингтоном, включая выступление Вэнса на митинге в поддержку Орбана, «повисло на шее [венгерского лидера], как мельничный жернов», написал в X депутат от «АдГ» Матиас Мосдорф.

В конце марта лидер «АдГ» Алиса Вайдель поручила лидерам фракции в Бундестаге сократить число поездок партийных лидеров в США, за счет которых планировалось укреплять связи с республиканцами из движения Трампа MAGA («Америка прежде всего»), сообщало Politico со ссылкой на четырех знающих об этом человек.

Сторонники Трампа в Европе теряют выгоды от союза с ним, говорит Бениамино Ирди, бывший чиновник правительства Италии, а ныне директор консалтинговой компании Highground:

«Для сохранения крепких связей с США нужны выгоды, которые они больше не хотят предоставлять, такие как предсказуемость и надежная защита в сфере безопасности».

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