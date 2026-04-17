Украина почувствовала усиление поддержки США 4 17.04.2026, 12:16

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Юлия Свириденко

Об этом заявила премьер-министр Украины после визита в Вашингтон.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что по итогам визита в Вашингтон ощущает более уверенную поддержку со стороны США. Об этом она рассказала в интервью Reuters после серии встреч с американскими чиновниками (перевод — сайт Charter97.org).

По словам Свириденко, переговоры, в том числе с министром финансов США Скоттом Бессентом, прошли в конструктивной и дружественной атмосфере. Она подчеркнула, что Вашингтон понимает как важность сохранения и ужесточения санкций против России, так и необходимость мер по их соблюдению.

Ранее США временно смягчили ограничения на российскую нефть на фоне перебоев поставок из-за конфликта вокруг Ирана, однако сейчас санкции вновь действуют в полном объеме.

Украинская сторона настаивает, что любые переговоры о завершении войны возможны только при наличии надежных гарантий безопасности. Свириденко также отметила необходимость четкого плана восстановления страны и экономического развития.

По ее словам, за последний год укрепились экономические связи между Киевом и Вашингтоном. В частности, речь идет о совместном инвестиционном фонде восстановления, который уже одобрил первый проект и готовится утвердить второй — в энергетике.

Кроме того, Украина продвигается в сотрудничестве с Международным валютным фондом. В феврале был одобрен кредит на $8 млрд, а в мае ожидается визит миссии МВФ в Киев. Фонд уже смягчил ряд условий программы, учитывая ухудшение ситуации из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Свириденко также выразила надежду, что политические изменения в Венгрии помогут разблокировать новый пакет санкций ЕС против России и финансовую помощь Украине. Она подчеркнула, что Киев рассчитывает ускорить процесс интеграции в Евросоюз.

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