Лиса с лисятами гуляла в Гродно

Лиса с лисятами гуляла в Гродно4
- 17.04.2026, 12:44
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Семейство засняли на видео.
Похоже, скоро в соцсетях Гродно окрестят лисьей столицей Беларуси. Очередное видео – тому подтверждение.
По свидетельству newgrodno.by на днях в гаражном массиве областного центра по улице Богуцкого мужчина заметил целую лисью семью.
Раньше рыжие плутовки попадались людям поодиночке. Но, видно, осмелели.
«Смотрите, какой тут экшен в гаражах. Лиса и куча лисят», – поделился впечатлениями читатель портала.
Он предположил, что мама-лиса вывела своих щенков на прогулку. Им помешала машина. Детей свет фар не испугал, а вот родительницу он сильно озадачил.
Мама пыталась перенести малышей в более безопасное место и заметно суетилась.
Специалисты отмечают, что миловидный внешний облик лис не отменяет того, что эти животные – хищники. Они также нередко становятся переносчиками опасных заболеваний, вплоть до бешенства.