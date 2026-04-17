Лиса с лисятами гуляла в Гродно 4 17.04.2026, 12:44

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Семейство засняли на видео.

Похоже, скоро в соцсетях Гродно окрестят лисьей столицей Беларуси. Очередное видео – тому подтверждение.

По свидетельству newgrodno.by на днях в гаражном массиве областного центра по улице Богуцкого мужчина заметил целую лисью семью.

Раньше рыжие плутовки попадались людям поодиночке. Но, видно, осмелели.

«Смотрите, какой тут экшен в гаражах. Лиса и куча лисят», – поделился впечатлениями читатель портала.

Он предположил, что мама-лиса вывела своих щенков на прогулку. Им помешала машина. Детей свет фар не испугал, а вот родительницу он сильно озадачил.

Мама пыталась перенести малышей в более безопасное место и заметно суетилась.

Специалисты отмечают, что миловидный внешний облик лис не отменяет того, что эти животные – хищники. Они также нередко становятся переносчиками опасных заболеваний, вплоть до бешенства.

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