С Путиным в России творится что-то не то 13 17.04.2026, 12:54

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Рейтинг непрерывно падает шестую неделю подряд.

Рейтинги российского диктатора Владимира Путина падают с начала марта, то есть шестую неделю подряд.

Об этом в пятницу, 17 апреля, пишет «Настоящее время», опираясь на новые данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Уровень одобрения Путина достиг самого низкого значения со времен начала полномасштабной войны против Украины и продолжает снижаться.

По данным опроса, с 6 по 12 апреля, рейтинг одобрения диктатора составил 66,7%, снизившись по сравнению с предыдущей неделей на 1,1 процентных пункта. Также снизился и рейтинг доверия Путину — на 1,8 процентных пункта, до 72%.

Рейтинг Путина, согласно данным ВЦИОМ, самый низкий с февраля 2022 года. Ниже он был по итогам последнего перед полномасштабной войной опроса (64,3%), констатирует издание.

Продолжает снижаться рейтинг и правящей партии «Единая Россия».

При этом, отмечает «Настоящее время», социологические службы не уточняют, с чем конкретно может быть связано падение рейтингов российского диктатора. В последние недели раздражение, в частности и в провоенных кругах, вызывают блокировки в интернете, напоминают журналисты.

Одной из причин снижения рейтингов власти политтехнолог, сотрудничающий с администрацией российского диктатора, также называл ограничения мобильного интернета и блокировку мессенджера Telegram, пишет издание «Медуза». Он также указывал на другие факторы, в частности, рост цен и усталость от войны против Украины.

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