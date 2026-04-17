Школа потребовала билеты от ученика, пропускающего уроки из-за поездки

Школа потребовала билеты от ученика, пропускающего уроки из-за поездки9
- 17.04.2026, 13:08
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Родители возмутились.
Семья белорусов собралась поехать на отдых вместе с ребенком, у которого сейчас идут учебные занятия, — в школе потребовали доказательства в виде билетов и других документов. Ситуацию прокомментировали в Национальном центре защиты персональных данных.
По информации центра, родители подали на имя директора школы заявление с просьбой освободить ребенка от уроков на время поездки. Однако в учебном заведении попросили уточнить место отдыха, а также приложить копии билетов и другие документы, подтверждающие поездку.
В ведомстве отметили, что такие требования неправомерны. По закону обязательной формы заявления об освобождении ученика от занятий и требований к его содержанию просто не существует. Также родители не обязаны прикладывать документы, подтверждающие причину отсутствия ребенка.
Как пояснили специалисты, законный представитель сам определяет, какой объем информации сообщать школе. Если в заявлении указано лишь, что ребенок будет отсутствовать из-за семейной поездки, требовать адрес отдыха, маршрут, билеты или иные подтверждения учебное заведение не вправе, поскольку такие данные считаются избыточными.