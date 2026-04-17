Школа потребовала билеты от ученика, пропускающего уроки из-за поездки 9 17.04.2026, 13:08

7,166

Родители возмутились.

Семья белорусов собралась поехать на отдых вместе с ребенком, у которого сейчас идут учебные занятия, — в школе потребовали доказательства в виде билетов и других документов. Ситуацию прокомментировали в Национальном центре защиты персональных данных.

По информации центра, родители подали на имя директора школы заявление с просьбой освободить ребенка от уроков на время поездки. Однако в учебном заведении попросили уточнить место отдыха, а также приложить копии билетов и другие документы, подтверждающие поездку.

В ведомстве отметили, что такие требования неправомерны. По закону обязательной формы заявления об освобождении ученика от занятий и требований к его содержанию просто не существует. Также родители не обязаны прикладывать документы, подтверждающие причину отсутствия ребенка.

Как пояснили специалисты, законный представитель сам определяет, какой объем информации сообщать школе. Если в заявлении указано лишь, что ребенок будет отсутствовать из-за семейной поездки, требовать адрес отдыха, маршрут, билеты или иные подтверждения учебное заведение не вправе, поскольку такие данные считаются избыточными.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com