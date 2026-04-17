Белорусы из-за Лукашенко столкнутся с еще одним финансовым ограничением в ЕС

Белорусы из-за Лукашенко столкнутся с еще одним финансовым ограничением в ЕС11
- 17.04.2026, 22:27
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Уже с 21 апреля.
«Белгазпромбанк» предупредил клиентов, что с 21 апреля этого года будут недоступны операции с его карточками Mastercard на территории стран Европейского союза.
Как уточняет банк, с 21 апреля будут недоступны в том числе операции в интернет-магазинах, которые зарегистрированы на территории ЕС.
«Работоспособность карточек Mastercard «Белгазпромбанка» на территории Беларуси, а также за ее пределами (за исключением стран ЕС) сохраняется без изменений», — сообщило финучреждение.