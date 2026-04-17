Король Швеции прибыл во Львов

Король Швеции прибыл во Львов3
- 17.04.2026, 14:14
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Монарх уже встретился с президентом Украины.
Король Швеции Карл XVI Густав в пятницу, 17 апреля, прибыл с визитом во Львов.
Об этом сообщает шведский вещатель SVT.
В поездке короля сопровождает министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард.
На повестке дня визита – посещение школ и больниц во Львове для «ознакомления с опытом войны».
Карл XVI Густав уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вместе они приняли участие в церемонии возложения цветов к могилам погибших украинских военных.
Эта поездка стала первым визитом монарха Швеции в Украину с начала полномасштабной российской войны.
Напомним, на днях Швеция подтвердила намерение присоединиться к Соглашению о создании Специального трибунала по вопросам преступления агрессии России.
Также в этом месяце стало известно, что Швеция передаст Украине современные системы противовоздушной обороны Tridon Mk2.