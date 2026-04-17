Король Швеции прибыл во Львов 3 17.04.2026, 14:14

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Король Швеции Карл XVI Густав и Владимир Зеленский

Монарх уже встретился с президентом Украины.

Король Швеции Карл XVI Густав в пятницу, 17 апреля, прибыл с визитом во Львов.

Об этом сообщает шведский вещатель SVT.

В поездке короля сопровождает министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард.

На повестке дня визита – посещение школ и больниц во Львове для «ознакомления с опытом войны».

Карл XVI Густав уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вместе они приняли участие в церемонии возложения цветов к могилам погибших украинских военных.

Эта поездка стала первым визитом монарха Швеции в Украину с начала полномасштабной российской войны.

Напомним, на днях Швеция подтвердила намерение присоединиться к Соглашению о создании Специального трибунала по вопросам преступления агрессии России.

Также в этом месяце стало известно, что Швеция передаст Украине современные системы противовоздушной обороны Tridon Mk2.

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