В метеоритах с Марса обнаружены синтетические вещества 7 17.04.2026, 14:24

4,728

Неужели их оставили марсиане?

Сейчас на Марсе марсоход Perseverance собирает образцы местных горных пород, которые будут когда-то доставлены на Землю. Миссия NASA пока что отложена в долгий ящик из-за отсутствия финансирования. Но горные породы с Марса могут прибыть на Землю более традиционным способом в виде метеоритов.

Ученые изучили несколько таких марсианских метеоритов и обнаружили вещества, которых там не должно было быть, пишет «Фокус».

Метеориты с Марса | Фото: Gizmodo

Во время исследования марсианских метеоритов у них внутри были обнаружены следы чернил для шариковых ручек, алмазная пыль и этиловый спирт. Стоит сразу сказать, что они не имеют никакого отношения к марсианам. Это все попало в метеориты благодаря людям, которые ранее готовили марсианские горные породы к дальнейшим исследованиям.

Авторы нового исследования показали, что иногда обнаруженные в метеоритах с Марса вещества могут ввести в заблуждение исследователей, а потому нужны более эффективные протоколы защиты внеземных камней от земных загрязняющих веществ. Это особенно важно для будущей миссии по доставке образцов с Марса, ведь ученые могут обнаружить в горных породах нечто, что может указывать, например, на существование внеземной жизни. А на самом деле может оказаться, что, например, бактерии попали туда уже на Земле.

Сейчас на Марсе марсоход Perseverance собирает образцы местных горных пород, которые будут когда-то доставлены на Землю

Фото: NASA

Следует отметить, что практически невозможно, чтобы метеориты с Марса, Луны или откуда-либо еще, прибыли на Землю совершенно не измененными. Сам факт путешествия через космос и попадания на Землю делает их, по сути, измененной горной породой из-за высоких температур и давления. В итоге на их поверхности образуется корка, которую нужно удалить, чтобы изучить состав метеорита. Для этого используются различные инструменты, в том числе алмазные, а также растворители, такие как этиловый спирт.

Ученые показали, что иногда метеориты с Марса могут содержать не присущие им изначально вещества. Исследователи изучили несколько марсианских метеоритов, каждый из которых был ранее подготовлен к проведению исследований.

Ученые показали, что иногда метеориты с Марса могут содержать не присущие им изначально вещества

Фото: Gizmodo

В результате ученые обнаружили несколько загрязняющих веществ в составе метеоритов, в том числе алмазную пыль, этиловый спирт и синтетическую органическую молекулу, используемую в чернилах для шариковых и гелевых ручек. Также был обнаружен полиэстер, вероятно, из какого-то текстильного изделия.

Ученые говорят, что при исследовании горных пород с Марса нужно проявлять дополнительную осторожность и использовать улучшенные протоколы защиты от земного загрязнения, чтобы избежать неверных интерпретаций обнаруженных веществ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com