Украинские дроны сорвали попытку россиян форсировать Днепр

Украинские дроны сорвали попытку россиян форсировать Днепр4
- 17.04.2026, 14:27
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Планы оккупантов по созданию плацдарма закончились полным разгромом.
Украинские защитники сорвали очередную попытку российских оккупантов форсировать Днепр и закрепиться на островной части фронта. В сети появилось видео успешной охоты на вражеский десант, которую провели операторы БПЛА 40-й отдельной бригады морской пехоты.
Благодаря бдительности и мастерству морпехов, планы противника по созданию плацдарма в плавнях закончились полным разгромом.
Первая вражеская лодка с десантом была обнаружена при попытке пересечь реку. Операторы FPV-дронов 40-й бригады нанесли точный удар, поразив цель непосредственно на воде.
На помощь первой группе выдвинулась вторая лодка. Украинские аэроразведчики зафиксировали ее движение и дождались высадки врага на остров.
Оккупанты, которые пытались рассеяться и спрятаться в густой растительности, были методично ликвидированы серией точных ударов.
Всего в ходе боя было ликвидировано 13 захватчиков. Еще двое получили тяжелые ранения, однако, по традиции оккупационных войск, они были брошены соратниками на поле боя без оказания какой-либо помощи. Общие потери вражеской группы составили 15 человек.