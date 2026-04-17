На минской Комаровке появилась первая белорусская клубника 11 17.04.2026, 16:32

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Цена шоковая.

В Минске на Комаровке начали продавать белорусскую клубнику. Журналист tochka.by нашел ее только у одного продавца.

Продавщица рассказала, что ягода очень вкусная и только-только появилась. «Я продаю второй день», — поделилась она.

Стоит белoрусская клубника 38 рублей за кило. Это почти в четыре раза дороже греческой. Некоторые продавцы просят за привозные ягоды меньше 10 рублей за килограмм.

Фото: Tochka.by

В среднем по рынку она стоит 10,9−13 рублей за кило. Цены на греческую клубнику рухнули относительно недавно. Еще несколько недель назад ягода стоила более 20 рублей за килограмм. У некоторых продавцов была и дороже 30.

Фото: Tochka.by

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