На минской Комаровке появилась первая белорусская клубника

На минской Комаровке появилась первая белорусская клубника11
- 17.04.2026, 16:32
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Цена шоковая.
В Минске на Комаровке начали продавать белорусскую клубнику. Журналист tochka.by нашел ее только у одного продавца.
Продавщица рассказала, что ягода очень вкусная и только-только появилась. «Я продаю второй день», — поделилась она.
Стоит белoрусская клубника 38 рублей за кило. Это почти в четыре раза дороже греческой. Некоторые продавцы просят за привозные ягоды меньше 10 рублей за килограмм.
В среднем по рынку она стоит 10,9−13 рублей за кило. Цены на греческую клубнику рухнули относительно недавно. Еще несколько недель назад ягода стоила более 20 рублей за килограмм. У некоторых продавцов была и дороже 30.