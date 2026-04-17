Под Харьковом частная ПВО впервые сбила «шахед» на скорости 400 км/ч

Под Харьковом частная ПВО впервые сбила «шахед» на скорости 400 км/ч4
- 17.04.2026, 14:51
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Следующая задача - масштабирование проекта и результатов.
Министр обороны Украины Михаил Федоров написал в своем телеграм-канале о развитии проекта частной ПВО.
«Это новый уровень сложности: враг масштабирует применение реактивных дронов – более быстрых и более сложных для перехвата. По заданию президента мы системно строим многоуровневую ПВО и усиливаем защиту неба.
Группа частной ПВО в Харьковской области активно сбивает шахеды, в частности, зафиксировано первое сбивание реактивного дрона», - рассказал Федоров.
Один из элементов этой системы – частные группы, усиливающие защиту критической инфраструктуры. Цель проекта — быстро масштабировать возможности без дополнительной нагрузки на боевые подразделения.
«В настоящее время на 19 предприятиях формируют частные группы ПВО. Они встроены в единую систему управления Воздушных Сил и работают как часть общей архитектуры ПВО.
Следующий шаг – масштабирование проекта и результатов: больше сбитых целей и быстрее реагирование на угрозы», - пишет Федоров.