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Под Харьковом частная ПВО впервые сбила «шахед» на скорости 400 км/ч

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  • 17.04.2026, 14:51
  • 11,192
Под Харьковом частная ПВО впервые сбила «шахед» на скорости 400 км/ч

Следующая задача - масштабирование проекта и результатов.

Министр обороны Украины Михаил Федоров написал в своем телеграм-канале о развитии проекта частной ПВО.

«Это новый уровень сложности: враг масштабирует применение реактивных дронов – более быстрых и более сложных для перехвата. По заданию президента мы системно строим многоуровневую ПВО и усиливаем защиту неба.

Группа частной ПВО в Харьковской области активно сбивает шахеды, в частности, зафиксировано первое сбивание реактивного дрона», - рассказал Федоров.

Один из элементов этой системы – частные группы, усиливающие защиту критической инфраструктуры. Цель проекта — быстро масштабировать возможности без дополнительной нагрузки на боевые подразделения.

«В настоящее время на 19 предприятиях формируют частные группы ПВО. Они встроены в единую систему управления Воздушных Сил и работают как часть общей архитектуры ПВО.

Следующий шаг – масштабирование проекта и результатов: больше сбитых целей и быстрее реагирование на угрозы», - пишет Федоров.

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