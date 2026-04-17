У банков появились новшества по карточкам 17.04.2026, 15:15

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Подборка изменений.

У банков появились изменения по карточкам. «Зеркало» составило подборку таких изменений.

«Паритетбанк» объявил, что у #КОМБОкарты стало больше партнеров. Среди прочего это «Фермерский парк» (продажа техники и оборудования для дачи), компьютерный клуб Cyber X Green. При покупке товаров и услуг у организаций-партнеров можно получить кэшбэк.

«Банк РРБ» с 9 апреля ввел изменения по комиссии за некоторые услуги. Так, сбор за срочность при выдаче карточки теперь составляет 50 рублей.

«Белагропромбанк» с 1 мая обновит правила бесплатного обслуживания владельцев карточек в пакетах «Лайт», «Медиум» и «Премиум». Чтобы не платить комиссию, нужно будет выполнить одно из требований (по сумме безналичных операций, зачисленной зарплате или остатку на счете).

«БСБ Банк» расширил список АЗС, на которых можно купить мгновенные банковские карточки — теперь эта опция доступна не только в Минске, но и в регионах. Напомним, Visa Classic Instant в беларусских рублях оформлена в виде плитки шоколада.

«Белинвестбанк» запустил акцию для участников программы лояльности «Сфера Белкарт»: если по 28 мая этого года оплачивать покупки приложением Белкарт Pay, то можно выиграть один из 167 призов. Среди них — подарочные сертификаты, деньги, аэрогрили, роботы-пылесосы.

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