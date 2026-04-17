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Венгрия начнет подготовку к переходу на евро

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  • 17.04.2026, 15:36
  • 1,912
Венгрия начнет подготовку к переходу на евро

Срок вступления в еврозону – 2030 год.

Победители на парламентских выборах в Венгрии ставят одной из целей подготовить страну к вступлению в еврозону. Об этом заявил ответственный за вопросы финансов в «Тисе» Андраш Карман, пишет «Европейская правда».

Политик отметил, что партия с приходом к власти оценит финансовое положение страны и проведет консультации, после чего определят целевую дату для вступления в еврозону. По его мнению, условия для этого можно создать к 2030 году, но при более благоприятном сценарии — даже быстрее.

Одним из факторов Карман назвал стабильность цен, но отметил, что этого не хотят добиваться путем государственного регулирования, поскольку это противоречит принципам нормальной рыночной экономики.

Напомним, последней к еврозоне присоединилась Болгария, где евро вошел в обращение наряду с национальной валютой левом с 1 января 2026 года; с 1 февраля расчеты окончательно перешли на евро.

17 апреля в Будапешт приезжает делегация Еврокомиссии, чтобы обсудить с представителями «Тисы» условия разблокировки европейских средств для Венгрии. В том числе обсудят ситуацию с кредитом ЕС на 90 млрд евро для Украины, который до сих пор был заблокирован из-за вето Орбана.

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