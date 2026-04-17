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Начальник Генштаба Бельгии: Украинцы выигрывают время для Европы

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  • 17.04.2026, 15:56
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Начальник Генштаба Бельгии: Украинцы выигрывают время для Европы

В Европе ожидают завершения войны в Украине до 2030 года.

Это даст время подготовиться к возможным угрозам со стороны РФ, заявил начальник Генштаба армии Бельгии Фредерик Вансина в интервью Le Soir.

«2030 год будет тяжелым временем для Европы. К тому времени война в Украине, мы надеемся, закончится. Россия будет там со своей армией численностью от 650 000 до 700 000 опытных солдат», - сказал он.

По его словам, к этому времени Европа должна усилить свою обороноспособность и выйти на такой уровень военной готовности, чтобы послать четкий сигнал российскому диктатору.

«Поэтому в 2030 году мы должны иметь возможность сказать Владимиру Путину, что даже без американцев он не выиграет войну против Европы. У нас еще есть несколько лет впереди. Благодаря мужеству и крови украинцев, которые выигрывают для нас это время. Вот почему мы так решительно их поддерживаем», - добавил он.

По словам Вансина, в настоящее время война в Украине фактически зашла в тупик, однако Россия сохраняет значительный военный потенциал - на фронте находится до 700 тысяч опытных военных.

«В России по-прежнему функционирует военная экономика, которая ежедневно производит военную технику, а российский нарратив остается воинственным и наступательным», - сказал начальник бельгийского Генштаба.

Он также напомнил о планах Путина увеличить численность армии до 1,5 миллиона человек и об агрессивной риторике РФ относительно возвращения к границам 1997 года, что означает вытеснение НАТО из Центральной Европы.

«Как только этот конфликт в Украине закончится, нам нужно будет быть достаточно сильными в Европе, чтобы сдерживать россиян. И все это на фоне наших нынешних отношений с Соединенными Штатами», - резюмировал Вансина.

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