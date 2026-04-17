Рейтинг Путина снижается шестую неделю подряд 3 17.04.2026, 16:10

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На фоне блокировок интернета и повышения налогов.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), принадлежащий государству, шестую неделю подряд фиксирует снижение рейтинга одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина среди граждан. Согласно данным опроса, опубликованным в пятницу, 17 апреля, в период с 6 по 12 апреля показатель составил 66,7%, потеряв 1,1 процентных пункта по сравнению с предыдущей неделей. Снизился также и уровень доверия Путину - на 1,8 процентного пункта, до 72%.

Рейтинг российского президента, по данным ВЦИОМ, самый низкий с начала полномасштабного РФ вторжения в Украину в 2022 году. Ниже он был по итогам последнего перед войной опроса.

Падает и уровень поддержки правящей партии «Единая Россия», при этом ВЦИОМ фиксирует рост рейтингов других партий, представленных в Госдуме.

Еще в начале февраля рейтинг одобрения Путина составлял 75,1%, а рейтинг доверия - 78,7%. В марте показатели впервые снизились до уровней, ниже которых были лишь 20 февраля 2022 года - за четыре дня до войны. Тогда уровень одобрения составлял 64,3%, а уровень доверия - 67,2%.

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