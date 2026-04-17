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Восстановлено судоходство по Ормузскому проливу

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  • 17.04.2026, 16:12
  • 25,148
Восстановлено судоходство по Ормузскому проливу

Иран и США договорились.

Иран сегодня, 17 апреля, открыл Ормузский пролив для всех коммерческих судов.

Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в соцсети Х.

- В соответствии с соглашением о прекращении огня в Ливане, проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся период прекращения огня по согласованному маршруту, как уже было объявлено Организацией портов и мореплавания Исламской Республики Иран, - написал Арагчи.

Стоит отметить, что вчера СМИ сообщали, что Иран рассматривает возможность разрешить судам беспрепятственно проходить через оманскую часть Ормузского пролива в рамках переговоров с США.

Однако это якобы возможно лишь при условии достижения соглашения по предотвращению возобновления конфликта.

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