Восстановлено судоходство по Ормузскому проливу 18 17.04.2026, 16:12

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Иран и США договорились.

Иран сегодня, 17 апреля, открыл Ормузский пролив для всех коммерческих судов.

Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в соцсети Х.

- В соответствии с соглашением о прекращении огня в Ливане, проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся период прекращения огня по согласованному маршруту, как уже было объявлено Организацией портов и мореплавания Исламской Республики Иран, - написал Арагчи.

Стоит отметить, что вчера СМИ сообщали, что Иран рассматривает возможность разрешить судам беспрепятственно проходить через оманскую часть Ормузского пролива в рамках переговоров с США.

Однако это якобы возможно лишь при условии достижения соглашения по предотвращению возобновления конфликта.

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