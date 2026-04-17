Цены на нефть падают после открытия Ормузского пролива 3 17.04.2026, 17:58

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Впервые с 11 марта.

Стоимость нефти эталонного сорта Brent упала ниже $90 за баррель после заявлений МИД Ирана об открытии Ормузского пролива. Падение ниже этой отметки произошло впервые с 11 марта 2026 года, следует из данных торгов.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи объявил об открытии Ормузского пролива для коммерческого судоходства в связи с перемирием в Ливане.

«В соответствии с режимом прекращения огня в Ливане, проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся период прекращения огня», – написал Аракчи в соцсети X.

Днем ранее президент США Дональд Трамп объявил о десятидневном прекращении огня между Ливаном и Израилем.

К 16:05 по Минску фьючерсы на Brent торгуются в минусе на 9,21%, до $90,24 за баррель, следует из данных торгов.

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