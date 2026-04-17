Украина планирует производить собственную ПВО

Украина планирует производить собственную ПВО1
- 17.04.2026, 16:39
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Зеленский сделал заявление.
Украина движется к условиям, когда будет иметь возможность производить противовоздушную оборону. Речь идет обо всех необходимых форматах ПВО - системах, ракетах и так далее.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Глава украинского государства подчеркнул, что фактически ежедневно находится в коммуникации с партнерами на политическом и на военном уровне ради ПВО.
«Мы ищем антибаллистику. Самое главное, движемся к таким условиям, когда сможем в Украине и вместе с партнерами производить противовоздушную оборону - все необходимые форматы ПВО: системы, ракеты и т.д.», - подчеркнул Зеленский.
Президент Украины отметил, что производство собственной ПВО для Украины является стратегической задачей, «которая будет гарантировать защиту на десятилетия».
- Среди гарантий безопасности, которые рассматриваем для Украины, - пакеты оружия, возможность производить необходимое оружие, а, следовательно, лицензии на это и промышленная база. Это ключевые вещи, - сказал он.