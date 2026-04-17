Украина планирует производить собственную ПВО 1 17.04.2026, 16:39

3,746

Владимир Зеленский

Зеленский сделал заявление.

Украина движется к условиям, когда будет иметь возможность производить противовоздушную оборону. Речь идет обо всех необходимых форматах ПВО - системах, ракетах и так далее.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава украинского государства подчеркнул, что фактически ежедневно находится в коммуникации с партнерами на политическом и на военном уровне ради ПВО.

«Мы ищем антибаллистику. Самое главное, движемся к таким условиям, когда сможем в Украине и вместе с партнерами производить противовоздушную оборону - все необходимые форматы ПВО: системы, ракеты и т.д.», - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины отметил, что производство собственной ПВО для Украины является стратегической задачей, «которая будет гарантировать защиту на десятилетия».

- Среди гарантий безопасности, которые рассматриваем для Украины, - пакеты оружия, возможность производить необходимое оружие, а, следовательно, лицензии на это и промышленная база. Это ключевые вещи, - сказал он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com