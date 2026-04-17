закрыть
23 июля 2026, четверг, 17:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина планирует производить собственную ПВО

1
  • 17.04.2026, 16:39
  • 3,746
Украина планирует производить собственную ПВО
Владимир Зеленский

Зеленский сделал заявление.

Украина движется к условиям, когда будет иметь возможность производить противовоздушную оборону. Речь идет обо всех необходимых форматах ПВО - системах, ракетах и так далее.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава украинского государства подчеркнул, что фактически ежедневно находится в коммуникации с партнерами на политическом и на военном уровне ради ПВО.

«Мы ищем антибаллистику. Самое главное, движемся к таким условиям, когда сможем в Украине и вместе с партнерами производить противовоздушную оборону - все необходимые форматы ПВО: системы, ракеты и т.д.», - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины отметил, что производство собственной ПВО для Украины является стратегической задачей, «которая будет гарантировать защиту на десятилетия».

- Среди гарантий безопасности, которые рассматриваем для Украины, - пакеты оружия, возможность производить необходимое оружие, а, следовательно, лицензии на это и промышленная база. Это ключевые вещи, - сказал он.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Уже слышен «вой на болотах»
Уже слышен «вой на болотах» Гарри Каспаров
Великий перелом
Великий перелом Татьяна Рыбакова
Эта поездка может изменить настроения в США
Эта поездка может изменить настроения в США Остап Ярыш
Где два казака, там три атамана
Где два казака, там три атамана Николай Статкевич