Эрдоган: Наша цель – вступление Турции в Европейский Союз

Эрдоган: Наша цель – вступление Турции в Европейский Союз7
- 17.04.2026, 16:42
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Анкара и Брюссель сталкиваются с общими вызовами.
Президент Турции выступил на открытии V Анталийского дипломатического форума. Реджеп Тайип Эрдоган заявил о стратегическом партнерстве с Европой, передает АРА.
«Общие вызовы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, ещё раз продемонстрировали стратегическую значимость нашего партнёрства с Европой, - заявил президент Турции. - Сохраняя нашу цель – стать полноправным членом Европейского союза, мы ожидаем, что эта организация преодолеет кризис направления и останется приверженной видению своих основателей».
По результатам последних опросов около 75,5 % граждан Турции хотят вступить в ЕС.