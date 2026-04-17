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В Европе не будут работать карты MasterCard Альфа-банка

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  • 17.04.2026, 17:06
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В Европе не будут работать карты MasterCard Альфа-банка

Еще один белорусский банк предупредил о новых ограничениях для клиентов.

В странах Евросоюза и ряде других европейских государств перестанут работать карты MasterCard, выпущенные белорусскими Альфа-банком и Белгазпромбанком. Эти ограничения начнут действовать с 21 апреля.

Кроме Евросоюза, карточками нельзя будет пользоваться также в Великобритании, Норвегии, Исландии и Лихтенштейне. Там станет невозможно снимать наличные деньги в банкоматах, расплачиваться в магазинах и интернете, оплачивать подписки, делать переводы и проводить другие операции.

В пресс-службе Альфа-банка отметили, что такого развития событий ожидали, а тем, кто сейчас находится за границей в этих странах, советуют заранее снять деньги. При этом Альфа-банк временно отменил свою комиссию за снятие средств за границей.

Внутри Беларуси и в других странах, где нет ограничений, карточки останутся действующими.

Ранее, в середине марта, в этих же странах уже перестали работать карточки Visa этих банков. Все эти меры связаны с санкциями Евросоюза.

Сегодня «Белгазпромбанк» предупредил клиентов, что с 21 апреля этого года будут недоступны операции с его карточками MasterСard на территории стран Европейского союза.

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