В Европе не будут работать карты MasterCard Альфа-банка

В Европе не будут работать карты MasterCard Альфа-банка6
- 17.04.2026, 17:06
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Еще один белорусский банк предупредил о новых ограничениях для клиентов.
В странах Евросоюза и ряде других европейских государств перестанут работать карты MasterCard, выпущенные белорусскими Альфа-банком и Белгазпромбанком. Эти ограничения начнут действовать с 21 апреля.
Кроме Евросоюза, карточками нельзя будет пользоваться также в Великобритании, Норвегии, Исландии и Лихтенштейне. Там станет невозможно снимать наличные деньги в банкоматах, расплачиваться в магазинах и интернете, оплачивать подписки, делать переводы и проводить другие операции.
В пресс-службе Альфа-банка отметили, что такого развития событий ожидали, а тем, кто сейчас находится за границей в этих странах, советуют заранее снять деньги. При этом Альфа-банк временно отменил свою комиссию за снятие средств за границей.
Внутри Беларуси и в других странах, где нет ограничений, карточки останутся действующими.
Ранее, в середине марта, в этих же странах уже перестали работать карточки Visa этих банков. Все эти меры связаны с санкциями Евросоюза.
Сегодня «Белгазпромбанк» предупредил клиентов, что с 21 апреля этого года будут недоступны операции с его карточками MasterСard на территории стран Европейского союза.