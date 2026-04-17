В Сети показали, как будет выглядеть новый смартфон Samsung с широким экраном 4 17.04.2026, 17:11

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Его выпустят летом.

Известный инсайдер Ice universe опубликовал в Х изображение «широкого» смартфона Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide, который будет конкурировать со складным iPhone. Впервые о нем стало известно в декабре 2025 года.

По слухам, компания готовит заметные изменения в дизайне линейки, сделав смартфон более широким. Главное отличие – увеличенная ширина корпуса и внешнего дисплея.

По предварительным данным, смартфон оснастят 5,4-дюймовым внешним экраном и 7,6-дюймовым гибким экраном внутри. Хотя диагональ окажется немного меньше, чем у обычного "Фолда", увеличенная ширина корпуса может компенсировать это и сделать устройство удобнее в повседневных задачах.

Что касается характеристик, ожидается флагманская начинка: чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 16 ГБ оперативной памяти и батарея емкостью 5000 мАч с зарядкой до 45 Вт. В отличие от Fold, в нем, судя по изображению, не будет третьей камеры.

Таким же, по слухам, будет складной iPhone, который выйдет осенью.

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