Андрюс Кубилюс: Европе нужен новый оборонный союз с участием Украины

Андрюс Кубилюс: Европе нужен новый оборонный союз с участием Украины1
- 17.04.2026, 17:21
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А также стран ЕС, Великобритании и Норвегии.
Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс предлагает разработать новый межправительственный европейский договор для создания оборонного союза и подготовки блока к самообороне, сообщает Euractiv.
Политик выразил сомнение, что существующие договоры ЕС способны поддержать страны-члены в создании «оборонного союза».
«Я призываю к созданию нового настоящего европейского оборонного союза, в который войдут Великобритания, Норвегия и Украина. И для этого давайте заключим дополнительный новый межправительственный договор», - подчеркнул еврокомиссар.
По словам Кубилюса, его можно было бы создать по образцу Шенгенского соглашения.