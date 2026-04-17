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Андрюс Кубилюс: Европе нужен новый оборонный союз с участием Украины

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  • 17.04.2026, 17:21
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Андрюс Кубилюс: Европе нужен новый оборонный союз с участием Украины
Андрюс Кубилюс
Фото: 15min.lt

А также стран ЕС, Великобритании и Норвегии.

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс предлагает разработать новый межправительственный европейский договор для создания оборонного союза и подготовки блока к самообороне, сообщает Euractiv.

Политик выразил сомнение, что существующие договоры ЕС способны поддержать страны-члены в создании «оборонного союза».

«Я призываю к созданию нового настоящего европейского оборонного союза, в который войдут Великобритания, Норвегия и Украина. И для этого давайте заключим дополнительный новый межправительственный договор», - подчеркнул еврокомиссар.

По словам Кубилюса, его можно было бы создать по образцу Шенгенского соглашения.

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