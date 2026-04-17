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Белорус пытался застрелить милиционера

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  • 17.04.2026, 17:25
  • 10,342
Белорус пытался застрелить милиционера

Инцидент произошел в Шумилино.

Инцидент произошел вечером 16 апреля в Шумилино. За хулиганство был задержан 46-летний местный житель, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, заявило МВД Беларуси.

По просьбе самого мужчины ему вызвали скорую помощь. В сопровождении сотрудника милиции его доставили в медучреждение.

Как сообщают силовики, в больнице мужчина начал конфликтовать с медработниками, а затем напал на милиционера. Во время борьбы он завладел табельным оружием сотрудника, направил пистолет ему в голову и нажал на курок. Однако выстрела не произошло. После этого милиционер сумел выбить оружие из рук нападавшего, а тот попытался скрыться.

Прибывшие наряды милиции оперативно заблокировали подозреваемого на прилегающей территории и задержали его.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство сотрудника милиции.

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