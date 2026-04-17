За сутки украинские дроны поразили 1835 целей россиян 17.04.2026, 17:47

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Четверть из них – беспилотники.

За сутки подразделениями группировки Сил беспилотных систем поражено либо уничтожено 1835 целей противника, говорится в сообщении СБС.

Среди пораженных целей 427 единиц личного состава, из которых 218 – ликвидировано.

Также под удары беспилотников попала вражеская техника. Поражены 89 точки вылета дронов, 4 зенитных ракетных комплекса, 5 танков, 29 артиллерийских систем, 81 единица автомобильной техники, 51 мотоцикл.

Подбиты 452 беспилотных летательных аппарата противника типа «коптер» и «крыло».

С начала апреля подразделениями СБС поражено 21857 целей противника, из них 5267 - личный состав.

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