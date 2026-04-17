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В Беларуси объявлен призыв офицеров запаса

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  • 17.04.2026, 18:06
  • 9,466
В Беларуси объявлен призыв офицеров запаса

Режим готовит мобилизационный резерв под предлогом «плановых мероприятий».

Диктатор Александр Лукашенко 17 апреля подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу.

В 2026 году предусматривается призвать в Вооруженные силы и органы пограничной службы мужчин в возрасте до 27 лет из числа офицеров запаса, не прошедших срочную военную службу, службу в резерве Вооруженных сил и не имеющих права на отсрочку от призыва.

«Мероприятия, предусмотренные данным документом, проводятся Вооруженными силами ежегодно на плановой основе», — уточнили в пресс-службе.

Ожидается, что реализация указа позволит повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава и обеспечить подготовку мобилизационного резерва.

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