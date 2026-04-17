Трамп отказался снять блокаду иранских портов 5 17.04.2026, 18:16

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Решение не изменилось даже после открытия Ираном Ормузского пролива.

Президент США Дональд Трамп заявил, что военно-морская блокада Ирана останется в силе, даже после того как Тегеран объявил об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов.

«Ормузский пролив полностью открыт и готов к бизнесу и свободному проходу судов. Однако военно-морская блокада в отношении Ирана останется в силе до тех пор, пока наша сделка с Ираном не будет завершена на 100%», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. По его словам, «этот процесс должен пройти очень быстро», поскольку «большинство пунктов уже согласованы».

Сегодня, 17 апреля, глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил об открытии Ормузского пролива для всех коммерческих судов на оставшийся срок режима прекращения огня между Израилем и ливанской «Хезболлой».

Как писала The New York Times, в начале апреля США передали Ирану план завершения войны, включающий 15 пунктов. Среди них — демонтаж ядерных объектов в Натанзе, Исфахане и Фордо, а также передача Международному агентству по атомной энергии около 450 килограммов урана, обогащенного до 60%. Эти же предложения обсуждались в ходе прямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном, состоявшихся 12 апреля в Исламабаде. По данным источников издания, США настаивали на введении 20-летнего моратория на обогащение урана, тогда как Иран выразил готовность ограничиться пятилетним сроком.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, возглавлявший американскую делегацию, заявил по итогам переговоров, что Вашингтон стремится получить контроль над оставшимися у Тегерана запасами ядерных материалов. «Мы ясно дали понять, где готовы пойти на уступки, и где нам абсолютно необходимо, чтобы ядерные материалы были вывезены из Ирана», — отметил он.

С начала военной операции США и Израиля против Ирана в конце февраля Тегеран объявил о закрытии Ормузского пролива. 8 апреля Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном перемирии, однако Израиль продолжил наносить удары по Ливану. В Вашингтоне объяснили, что на Ливан режим прекращения огня не распространяется, тогда как в Тегеране заявляли, что перемирие в Ливане было одним из условий Ирана при заключении соглашения с США.

Трамп требовал немедленного открытия пролива, а после отказа — США ввели блокаду в отношении портов и береговой линии Ирана. 16 апреля Израиль и Ливан договорились о 10-дневном прекращении огня, которое вступило в силу в ночь на 17 апреля.

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