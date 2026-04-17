«Белшина» просит защитить рынок от китайцев 27 17.04.2026, 18:34

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Белорусский завод не выдерживает конкуренции.

Производители шин в России и странах ЕАЭС, в том числе и белорусская «Белшина», инициировали рассмотрение вопроса о введении ограничений на импорт легковых и легкогрузовых шин. Основная причина — резкий рост поставок, прежде всего из Китая, который, по мнению производителей, создает сильное давление на местный рынок, пишет «Коммерсантъ».

В 2024—2025 годах импорт шин в Россию и другие страны ЕАЭС достиг рекордных объемов. Особенно выросли поставки из Китая: по разным оценкам, они занимают около трети всего рынка легковых шин, а в отдельных сегментах — даже больше. Китайские производители предлагают в основном бюджетные модели, которые конкурируют за счет низкой цены.

По мнению участников рынка, это стало возможным благодаря нескольким факторам: слабой логистике для европейских брендов, уходу части международных производителей с российского рынка, а также государственной поддержке китайской промышленности. В результате ценовая конкуренция усилилась, и местные заводы начали терять долю рынка.

Заявители по делу — крупные производители из ЕАЭС, среди которых «Кордиант», «Кама», Ikon Tyres и бобруйская «Белшина». Они утверждают, что импорт наносит ущерб отрасли, так как собственные мощности недогружены. В среднем предприятия ЕАЭС работают примерно на половину своих возможностей, а выпуск легковых шин в последний год даже сократился.

В Евразийской экономической комиссии сейчас рассматривают возможность начала специального защитного расследования. Если оно подтвердит ущерб для производителей, могут быть введены ограничения: квоты на импорт или пошлины. Обсуждается уровень около 30%, но это пока только один из вариантов.

Если такие меры будут приняты, они затронут весь импорт, но наибольшее влияние почувствуют именно дешевые китайские шины, которые сегодня занимают значительную часть рынка. Эксперты отмечают, что это может привести к повышению цен, особенно в бюджетном сегменте, где альтернатив меньше всего.

В то же время представители отрасли утверждают, что целью является не закрытие рынка, а выравнивание конкуренции. Они подчеркивают, что без защитных мер местное производство будет и дальше сокращаться.

Ожидается, что решение о начале расследования и возможных мерах может быть принято в течение ближайших месяцев, но окончательные результаты, скорее всего, появятся только к осени, так как процедура требует времени и анализа рынка.

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