Буданов назвал сценарий освобождения Приднестровья

Буданов назвал сценарий освобождения Приднестровья13
- 17.04.2026, 18:48
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Контроль над регионом возможен только силой.
Россия обеспокоена безопасностью своего военного контингента в Приднестровье и пытается его усилить. Об этом в интервью YouTube-каналу «Маленькая Страна» рассказал руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов.
По данным украинской разведки, российское командование продолжает рассматривать возможность активизации своих действий в этом регионе.
«Я бы назвал это войной страхов. Россияне боятся за свой контингент и хотят принять хотя бы какие-то меры, чтобы его как-то усилить, чтобы он был готов как-то реагировать, если с ним что-то случится», — рассказал он.
Буданов отметил, что Украина внимательно следит за ситуацией и готова реагировать на возможные угрозы, подчеркнув, что это соответствует стандартной военной практике.
Он также охарактеризовал российскую группировку в непризнанном Приднестровье как слабую и высказал мнение, что Россия больше обеспокоена ее состоянием, чем имеет реальные возможности для усиления.
В то же время он усомнился, что установление контроля над Приднестровьем возможно без боевых действий.
«Без единого выстрела? Я, например, в это не верю. Если задать вопрос, сможем ли мы это сделать? Да, сможем, с выстрелами, но сможем. Однако я считаю, что это – преждевременный вопрос», – сказал Буданов.