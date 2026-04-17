В Беларуси откроют вышку с видом на Чернобыльскую АЭС 16 17.04.2026, 18:54

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Туристы смогут наблюдать саркофаг с новой смотровой площадки.

На территории Полесского радиационно-экологического заповедника в Беларуси планируют открыть смотровую вышку. С неё туристы смогут увидеть тот самый саркофаг Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) - защитное сооружение «Укрытие», возведённое над пострадавшим в аварии 1986 года четвертым энергоблоком.

С территории Беларуси чернобыльский саркофаг при хороших погодных условиях можно увидеть и сейчас. Для этого достаточно подняться на пожарную вышку. Но этот объект для посетителей не предназначен, так что ситуацию решили исправить.

Для лучшего обзора руководство решило оборудовать специальную смотровую площадку для туристов. Она будет возвышаться более чем на 5 метров, к ней возведут безопасный подъем и оборудуют всем необходимым, а гостям для лучшего обзора предложат бинокли. Таким проект в комментарии госагентству БЕЛТА расписал директор заповедника Алексей Тишковец.

По его словам, строительство смотровой площадки уже ведётся и первые туристы смогут ей воспользоваться уже этим летом, предварительно - в июне.

По словам Тишковца, расширяя подобным образом инфраструктуру Полесского радиационно-экологического заповедника, его руководству удаётся с каждым годом увеличивать число туристов. Согласно официальным данным, только за 2025 год число посетителей заповедника выросло более чем на тысячу человек.

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