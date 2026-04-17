Welt: Россия теряет инициативу на фронте 1 17.04.2026, 19:02

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Украина усиливает удары и наращивает технологическое преимущество.

Весеннее наступление войск страны-агрессора РФ постепенно теряет темп и не демонстрирует ожидаемых результатов, в то время как Украина наращивает наступательные возможности и усиливает удары вглубь тыла противника. Об этом говорится в аналитическом материале немецкого издания WELT.

В материале Альфреда Хакенсбергера, который с 2009 года освещает войны и кризисы в более чем 10 регионах мира, украинские военные и эксперты объяснили, почему российское наступление в Украине «угасает».

Украина получила технопреимущество, а РФ не успевает компенсировать потери

В частности, советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что Украина уже получила значительное технологическое преимущество, прежде всего в сфере беспилотных систем. По его словам, новые украинские разработки позволяют наносить удары на значительной глубине фронта и расширяют зону поражения российских позиций.

По оценкам аналитиков, российская оборонная промышленность не успевает полностью компенсировать расходы вооружения и боеприпасов, применяемые в боевых действиях.

В частности, отмечают дефицит ракет-перехватчиков и ограниченные возможности быстрого пополнения запасов ПВО, что, по оценкам экспертов, повышает уязвимость российской системы к массированным атакам дронов.

По словам Стерненко, Украина «может делать в России что хочет». Он также анонсировал секретные разработки, которые будут иметь дальнобойность в 1 тыс. км.

Удары по энергетической и транспортной инфраструктуре

Украина усугубляет удары по российской энергетической и транспортной инфраструктуре – нефтеперерабатывающим предприятиям, хранилищам, трубопроводам, а также экспортным портам РФ, через которые осуществляется значительная часть торговли энергоресурсами. Это постепенно ослабляет экономические возможности России и влияет на ее военный потенциал.

Президент аналитического центра Strategy XXI Михаил Гончар подчеркнул, что системные удары по таким объектам оказывают накопительный эффект, поскольку затрудняют хранение и транспортировку нефти и нефтепродуктов, что в конечном счете влияет на добычу и экспорт.

По его оценке это постепенно ослабляет экономические возможности России и влияет на ее военный потенциал.

Перспектива захвата Донбасса

Также в материале упоминаются оценки западных аналитиков, изложенных Американским институтом изучения войны (ISW). Эксперты отмечают, что российские силы не смогли добиться оперативных прорывов во время весенней кампании из-за потерь и истощения ресурсов.

Отдельно автор отметил ситуацию в Донецкой области. По мнению военных аналитиков и с учетом темпов российского продвижения, полный захват области может занять годы, несмотря на оценку Главного управления разведки Минобороны Украины, которое сообщало, что РФ стремится захватить весь Донбасс до сентября. WELT пишет, что даже при оптимистичных для России сценариях это может произойти не раньше чем в 2027 году.

Среди главных городов региона назвали Дружковку, Константиновку и Покровск, остающиеся важными узлами украинской обороны. Также отдельно выделяют Краматорск – самый большой город региона, который за годы войны превратился в крепость и который России пришлось бы захватывать в случае дальнейшего продвижения.

WELT подчеркивает, что подобная динамика может изменить баланс сил в среднесрочной перспективе. В частности, 2026 год называют потенциально переломным – как на поле боя, так и в экономическом давлении на Россию.

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