На праздники в Беларуси пустят более 100 дополнительных поездов

На праздники в Беларуси пустят более 100 дополнительных поездов3
- 17.04.2026, 19:14
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Дополнительные рейсы пустят по самым востребованным направлениям.
С 17 апреля по 12 мая пустят более 100 дополнительных поездов. Об этом сообщила Беларусская железная дорога (БЖД).
Назначено 20 дополнительных международных поездов на направлениях Минск — Санкт-Петербург, Брест — Москва.
По стране пустят около 80 дополнительных поездов по наиболее востребованным у пассажиров направлениям: Минск — Брест, Минск — Калинковичи — Гомель, Минск — Могилев, Минск — Пинск.