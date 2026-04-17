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На праздники в Беларуси пустят более 100 дополнительных поездов

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  • 17.04.2026, 19:14
  • 2,054
На праздники в Беларуси пустят более 100 дополнительных поездов

Дополнительные рейсы пустят по самым востребованным направлениям.

С 17 апреля по 12 мая пустят более 100 дополнительных поездов. Об этом сообщила Беларусская железная дорога (БЖД).

Назначено 20 дополнительных международных поездов на направлениях Минск — Санкт-Петербург, Брест — Москва.

По стране пустят около 80 дополнительных поездов по наиболее востребованным у пассажиров направлениям: Минск — Брест, Минск — Калинковичи — Гомель, Минск — Могилев, Минск — Пинск.

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