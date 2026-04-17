Стали известны детали возможной сделки США и Ирана

Стали известны детали возможной сделки США и Ирана2
- 17.04.2026, 19:22
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Стороны ищут компромисс по ключевым вопросам.
По данным источников издания Axios, США и Иран обсуждают потенциальную сделку, в центре которой — частичная разморозка иранских активов и ограничения на ядерную программу Ирана. Пока между сторонами существует много разногласий, но они могут сблизить позиции во время переговоров в пакистанском Исламабаде, запланированных на воскресенье, 19 апреля.
Основная идея заключается в том, что Иран может получить доступ к примерно 20 миллиардам долларов замороженных средств в обмен на ряд шагов в ядерной сфере. В частности, речь идет о вывозе или переработке иранского обогащенного урана и введении моратория на его дальнейшее обогащение.
По данным источников Axios, США сначала предлагали гораздо меньшую сумму — около 6 миллиардов долларов, но с жесткими ограничениями на использование денег только на гуманитарные товары. Иран в ответ просил значительно больше — около 27 миллиардов, и в итоге обсуждается компромисс около 20 миллиардов.
Отдельным спорным вопросом остается судьба обогащенного урана (450 кг, обогащенного до 60%). США требуют его полного вывоза из страны, в то время как Иран предлагает оставить его у себя, но переработать, разбавить или смешать с другими видами урана.
Также рассматриваются компромиссные варианты, когда часть материала останется в Иране, а часть будет передана третьей стране.
Еще один важный пункт — запрет на обогащение урана на определенный срок. США хотят, чтобы это было около 20 лет, а Иран предлагает значительно более короткий период — около 5 лет.
Кроме этого, обсуждается, что Иран сможет сохранить некоторые ядерные объекты для мирных целей, но они должны быть размещены полностью на поверхности, без подземной инфраструктуры.
Пока не ясно, как в сделку могут быть включены вопросы ракетной программы Ирана и его региональных союзников.