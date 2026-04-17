Путинская система пожирает сама себя 2 Юрий Федоренко

17.04.2026, 19:40

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Чистки в элитах набирают обороты.

Недавний «несчастный случай» — заместитель бывшего министра обороны РФ Павел Попов получил 19 лет заключения строгого режима. Как говорится, свои съели своего. Под каким же соусом?

Павел Попов более 10 лет служил путинской системе «верой и правдой»: разворовал 30 млн рублей при строительстве парка. По крайней мере, так утверждает следствие. Это уже второй приговор в рамках уголовных производств против четырех заместителей экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу, открытых во время полномасштабного вторжения.

Первым из этой когорты, кто получил приговор, был давний друг и сообщник Шойгу — Тимур Иванов. Прошлым летом его приговорили к 13 годам. Суд над другим заместителем экс-министра обороны РФ Дмитрием Булгаковым продолжается. Также в прошлом месяце стало известно о задержании первого заместителя экс-министра обороны РФ Руслана Цаликова, которого подозревают в создании преступной группировки для хищения бюджетных средств. Кроме заместителей Шойгу, под арестом находится начальник главного управления кадров минобороны РФ Юрий Кузнецов.

Истории у всех похожи — подозрения во взяточничестве и хищении. Но эти громкие дела — лишь верхушка айсберга, за которой скрывается ежедневная и жестокая война кланов. Об этом свидетельствует сухая статистика: в прошлом году количество уголовных дел против российских чиновников выросло почти на 30%.

Судя по первым месяцам 2026 года, эта тенденция только усиливается. С начала года под следствие попали 72 чиновника федерального и регионального уровней. Понятно, что группа Шойгу и другие «военные банды» — не единственная фауна на болотах, которая попадает под чистки. Среди недавно задержанных — региональные министры, вице-губернаторы и прочая «гражданская рыба».

С одной стороны, российские воры и коррупционеры для нас даже полезны. Можно было бы предположить, что, избавляясь от них, система РФ становится эффективнее. Но с другой — мы видим, что на место одних приходят другие. Честных персонажей в этой мафиозно-клановой структуре просто не существует. Поэтому опасения по поводу «очищения» российской власти безосновательны.

Эта тенденция — лакмусовая бумажка более глубоких проблем, накапливающихся в результате войны, которую Россия уже не вытягивает. Катастрофические потери на фронте, макроэкономические трудности, банкротства предприятий, сокращение бюджетных расходов, потеря зарубежных активов — все это ведет к явлению, которое биологи называют уменьшением кормовой базы. В таких условиях альфа-представители болотной фауны начинают поедать друг друга.

Мы не знаем, как долго эта змея будет пожирать сама себя и доберется ли она до собственной головы — нескольких ключевых кремлевских «старцев», включая Путина. Но очевидно, что долго существовать в таком режиме они не смогут.

Мы со своей стороны гарантируем: кормовая база и в дальнейшем будет уменьшаться. Количество боевых потерь противника будет расти, нефтеналивки будут пылать, недоимперия будет трещать. Мы раздавим это гнездо моральных отбросов. Добро будет побеждать зло. Мы будем побеждать. Слава Украине!

Юрий Федоренко, Facebook

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