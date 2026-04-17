В ЕС отрабатывают сценарий нападения на одну из стран 2 17.04.2026, 20:16

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Блок проведет учения по применению статьи о взаимной помощи.

ЕС намерен отработать, как он будет реагировать, если одна из его стран подвергнется нападению.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

В рамках первой операции такого рода главная европейская дипломатка Кая Каллас в следующем месяце должна будет наблюдать за так называемыми «настольными» учениями, чтобы выяснить, как на практике будет работать положение о взаимной помощи блока, статья 42.7, сообщил высокопоставленный чиновник ЕС. План заключается в том, чтобы проверить политическую, а не военную реакцию блока.

«После этого мы проведем учения с министрами [обороны], чтобы увидеть, как это работает на практике», – сказал чиновник.

Эта статья предусматривает, что если член ЕС сталкивается с «вооруженной агрессией», другие члены обязаны оказать ему «помощь и поддержку всеми доступными средствами». Статья не уточняет, включает ли такая помощь военную реакцию, и содержит формулировки, касающиеся нейтральных государств, таких как Австрия и Ирландия.

Моделирование состоится в Комитете ЕС по политическим вопросам и безопасности, в состав которого входят влиятельные дипломаты ЕС.

Большинство членов ЕС также входят в НАТО и поэтому подпадают под действие статьи 5 о взаимной обороне, которая прямо упоминает применение военной силы для оказания помощи другим участникам.

Однако трансатлантические напряжения, в частности угрозы президента США Дональд Трамп захватить Гренландию, пошатнули веру в статью 5 и вызвали возобновление интереса к механизмам безопасности ЕС.

Еще одним фактором, способствующим интересу к статье 42.7, является повышенный риск нападения на государства ЕС.

После того, как в марте Кипр стал мишенью для дронов, запущенных из Ливана, именно эта страна выразила заинтересованность в изучении того, как статья 42.7 будет работать на практике, отметил высокопоставленный чиновник. На следующей неделе на Кипре состоится саммит лидеров ЕС.

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