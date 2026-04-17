Польша не допустит белорусских пловцов к участию в чемпионате Европы 4 17.04.2026, 20:26

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Ограничения связаны с поддержкой агрессии против Украины.

Польский союз плавания выступает против решения Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) о возвращении российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям под национальными флагами. Спортсмены из этих стран не будут допущены к участию в запланированном на 2027 год в Польше чемпионате Европы по прыжкам в воду. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Президент Польского союза плавания Отыля Енджейчак заявила, что польская сторона уже уведомила соответствующие органы о своей позиции.

«Что касается чемпионата Европы по прыжкам в воду, который должен пройти в Польше в 2027 году, я проинформировала руководство европейской федерации, что — если, конечно, военная ситуация не изменится — мы не допустим спортсменов из России и Беларуси к участию», — сообщила Отылия Енджейчак.

Она добавила, что руководство союза не согласно с последними решениями международных органов и с самого начала занимало в этом вопросе четкую позицию. Осенью прошлого года Енджейчак была единственной, кто проголосовал против допуска спортсменов из Беларуси и России к соревнованиям даже под нейтральным флагом.

«Мы считаем, что пока продолжается вооруженная агрессия России против Украины, ни россияне, ни представители поддерживающей ее Беларуси не должны участвовать в международных соревнованиях под флагами этих стран. К сожалению, подавляющее большинство стран Европы, а тем более вне континента, не разделяет нашего мнения по этому вопросу. Решение на уровне мирового плавания уже принято, и изменить его не удастся», — сказала глава союза.

При этом, несмотря на несогласие с решением World Aquatics, Польский союз плавания не будет полностью бойкотировать международные соревнования с участием представителей России и Беларуси. Руководство хочет таким образом защитить польских спортсменов и дать им возможность развиваться.

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