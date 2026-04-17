Стармер: Британия и Франция возглавят миссию в Ормузском проливе

Стармер: Британия и Франция возглавят миссию в Ормузском проливе2
- 17.04.2026, 20:36
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Она будет направлена на защиту судоходства.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «как только позволят условия», Франция и Великобритания начнут чисто оборонительную военную миссию с целью «защиты свободы судоходства» в Ормузском проливе.
Об этом он заявил на пресс-конференции в Париже, передает «Европейская правда».
Стармер отметил, что оборонная миссия будет направлена на разминирование и защиту судоходства в районе Ормузского пролива.
«Мы договорились ускорить наше военное планирование. Я могу подтвердить, что вместе с Францией Великобритания возглавит многонациональную миссию по защите свободы судоходства, как только позволят условия. Это будет исключительно мирная и оборонная миссия, призванная вселить уверенность в гражданские суда и поддержать усилия по разминированию», – сказал Стармер.
Восстановление работы этого важного водного пути должно основываться на «долгосрочном и реалистичном предложении», отметил он.
«Открытие пролива является глобальной необходимостью и глобальной ответственностью. Мы должны действовать, чтобы вновь обеспечить свободный поток глобальной энергии и торговли, чтобы снизить цены для работающих людей. Наши граждане должны увидеть возвращение к миру и стабильности, и мы сделаем все, что в наших силах», – заявил британский премьер.